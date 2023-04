De acordo com informação disponibilizada no site da Proteção Civil, no local começaram por deslocar-se 15 operacionais e seis veículos, por volta das 17h30, mas ao final da tarde estavam cerca de 150 bombeiros e 50 viaturas a combater o incêndio de grandes proporções na fábrica de produtos químicos Sociedade Portuense de Drogas.

Entretanto, os mandaram evacuar todas as casas no perímetro de cinco quilómetros, disse à agência Lusa, Manuel Viana, da corporação de Valbom.

“Foi mandado evacuar todas as casas num perímetro de cinco quilómetros porque há o perigo do incêndio chegar aos silos, que pensamos conter glicerina e pode haver explosões”, relatou o adjunto do comando dos Bombeiros de Valbom, que acrescentou ter sido “pedido o reforço de meios”.

Manuel Viana disse ainda desconhecer “se há feridos".