O incêndio que destruiu parcialmente uma pensão de três andares no Porto foi dado como extinto pelas 18:00, decorrendo as operações de rescaldo, anunciou o comandante dos Sapadores do Porto, Carlos Marques.

Em declarações à comunicação social no local, cerca das 19:00, o graduado afirmou que a Proteção Civil está a fazer “o levantamento de todos os moradores que residiam no edifício”. “Nesta altura não temos certezas sobre quantas pessoas o habitavam”, disse. Carlos Marques confirmou a derrocada parcial da fachada no terceiro andar do edifício. Relativamente aos feridos deu conta de um segundo caso, de um homem com cerca de 40 anos, que foi assistido no local devido a inalação de fumos e que recusou ir ao hospital. Fonte da Câmara do Porto disse á Lusa que uma mulher de 89 anos recebeu assistência médica no local devido à inalação de fumo, acrescentou a fonte. A pensão, situada no número 115 da Rua Cimo de Vila, tem no rés-do-chão um restaurante de kebab, que também sofreu danos devido ao incêndio, sinalizou Carlos Marques. Fonte da PSP confirmou que “foi feita a evacuação de várias casas como medida de precaução”. Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o número de meios no local subiu, sendo, pelas 18:10, combatido o fogo por 59 operacionais, apoiados por 18 viaturas. O alerta para o fogo foi dado às 16:48, indicou à Lusa o Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto. A pensão situa-se na União das Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória e, segundo fonte dos Bombeiros Voluntários do Porto, a rua está "totalmente cortada" ao trânsito.