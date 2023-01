Um incêndio na cobertura de um prédio, de três andares, causou o alarme esta noite em Lisboa. O alerta para o mesmo foi dado por volta das 21h00, tendo sido considerado extinto uma hora depois, segundo revelou ao Sapo24 fonte dos Sapadores de Lisboa.

No local estiveram 47 bombeiros do Regimento de Bombeiros Sapadores de Lisboa, auxiliados por 13 viaturas, sendo que para ali também se deslocaram elementos da Polícia e ainda do INEM.

De acordo com o Comandante do Regimento de Bombeiros Sapadores de Lisboa, Tiago Lopes, foram ouvidas algumas explosões e que provavelmente "deviam ser garrafas de gás que se encontravam no edifício", confirmando também a evacuação de 24 pessoas, no total, sem registo de ferimentos.

Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, também se dirigiu ao local, garantindo soluções de alojamento para as 24 pessoas que foram evacuadas.

"Foi uma operação que não esperávamos, mas foi uma resposta rápida e coordenada entre os Bombeiros Sapadores, Polícia Municipal e INEM. Foi um grande susto para quem estava ali, é uma rua muito complicada. Chegar aqui com os carros é difícil. Conseguiram controlar o que podia ser catastrófico para a cidade", disse Moedas.