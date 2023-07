O aeroporto de Palermo terá encerrado devido a um incêndio florestal e reaberto de forma limitada pelas 10:45 (9:45 hora de Lisboa).

De acordo com uma partilha da empresa de gestão do aeroporto no Twitter (ou X, segundo a nova designação da rede social), as chamas chegaram a entrar no perímetro do aeroporto e o fogo obrigou também à interrupção do tráfego rodoviário e ferroviário naquela região.

Esta ilha italiana tem sido atingida por vários incêndios nos últimos tempos, sendo parte da enorme onda de calor que está a atingir a Europa. Partes do leste da ilha chegaram aos 47,6ºC esta segunda-feira.

Os incêndios ameaçaram também o hospital Cervelló de Palermo, que até agora não precisou ser evacuado.