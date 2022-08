O incêndio que lavra na serra da Estrela há 11 dias foi dado como dominado pelas 21:30 de hoje, confirmou à agência Lusa fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Este fogo deflagrou no dia 06 de agosto em Garrocho, no concelho da Covilhã, e foi dado como dominado no sábado, dia 13, mas sofreu uma reativação na segunda-feira.

De acordo com o ‘site’ da ANEPC, pelas 22:20, encontravam-se ainda no local 1.101 operacionais, apoiados por 356 viaturas, a realizar trabalhos de rescaldo.