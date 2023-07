Mais de 170 operacionais, apoiados por sete meios aéreos, estão a combater um incêndio na Serra de Montejunto, nos concelhos do Cadaval e Alenquer, no distrito de Lisboa, informou o comandante regional do Oeste.

"Com o comportamento que o fogo está a ter, não haverá habitações na proximidade, mas o incêndio está a subir [a serra] pela parte norte", afirmou à Lusa o comandante do Sub-Comando de Operações de Socorro do Oeste, Carlos Silva. O incêndio deflagrou pelas 14:10 numa zona de mato e eucalipto na localidade do Cercal, no concelho do Cadaval. Segundo a mesma fonte, o fogo tem "uma frente ativa com algumas projeções, tendo em conta o vento". Contudo, de acordo com Carlos Silva, há a expectativa de o incêndio "entrar numa zona onde o combustível é mais baixo e que a humidade diminua" para facilitar o combate às chamas. Pelas 16:00, o fogo estava a ser combatido por 171 operacionais, apoiados por sete meios aéreos (seis da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e um da Afocelca) e 46 veículos de cerca de 20 corporações das regiões do Oeste, Lezíria do Tejo e Grande Lisboa.