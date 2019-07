Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou à agência Lusa que o fogo, para o qual foi dado o alerta à 01:10, atingiu a cozinha de um apartamento no quatro andar de um prédio situado na Rua Duarte Pacheco Pereira.

Os três feridos foram transportados para as urgências do Hospital Garcia de Horta, em Almada, adiantou a fonte, referindo que as chamas foram controladas cerca de 20 minutos depois de ter sido dado o alerta.

As operações de socorro mobilizaram 24 operacionais das corporações de bombeiros de Cacilhas e Trafaria e da GNR, apoiados por nove veículos.