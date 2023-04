A explosão e um incêndio numa exploração leiteira familiar no oeste do Texas marca o mais mortífero incêndio envolvendo gado de que há registo nos Estados Unidos, conta o The Guardian.

A causa do incêndio está ainda sob investigação e os membros da família e proprietários da quinta, num dos maiores condados de produção de leite do Texas, ainda não prestaram declarações à imprensa.

No Facebook, foram divulgadas fotografias da nuvem de fumo.

Devido ao incêndio, o Instituto de Bem-Estar Animal (AWI), um dos mais antigos grupos de proteção animal dos EUA, tem pedido leis federais de prevenção de incêndios em celeiros, que matam centenas de milhares de animais todos os anos.