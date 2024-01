Segundo a fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto, o incêndio ocorreu no terceiro andar de um prédio de quatro pisos na Rua da Mamoinha, e o alerta foi dado pelas 16:36.

Os três feridos, todos por inalação de fumo, habitam um apartamento por cima da habitação que se incendiou e foram encaminhados para o Hospital de S. Sebastião, em Santa Maria da Feira, acrescentou.

A fonte dos bombeiros de São João da Madeira disse à Lusa que à chegada o local o “corpo já se encontrava carbonizado”, referindo apenas tratar-se de um adulto de sexo ainda por apurar.

A Polícia Judiciária tomou conta da ocorrência, acrescentou a fonte da corporação, confirmando que, pelas 18:45, o corpo se mantinha no local do incêndio.

Uma vez libertado pelas autoridades, o corpo será transportado para o Instituto de Medicina Legal de Santa Maria da Feira, disse.