“Encontram-se atualmente mobilizados 160 militares para apoiar a Autoridade Nacional de Proteção Civil [ANPC] no combate ao incêndio de Monchique”, refere o EMGFA num comunicado enviado às redações ao início da tarde.

Do total de militares destacados, 136 são do Exército, 19 da Marinha e cinco da Força Aérea.

Os militares estão a apoiar a retirada das populações, a “executar ações de patrulhamento no interior de Monchique, a realizar ações de consolidação e vigilância ativa pós incêndio no interior da serra e a assegurar abertura de vias com recurso a máquinas pesadas de engenharia (máquinas de rasto)”.

A nota hoje divulgada refere que, “do total de militares já mobilizados para apoiar o combate ao incêndio em Monchique, mantém-se o empenhamento dos seis pelotões militares (cinco pelotões do Exército e um da Marinha) e o reforço com seis destacamentos de engenharia pesada, com cinco máquinas de rasto do Exército e uma da Força Aérea”.