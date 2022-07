No briefing desta manhã o comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, revelou que, até agora, 669 pessoas foram evacuadas das suas casas, entre situações de prevenção e de perigo iminente.

André Fernandes revelou ainda que entre os dias sete e 12 de julho, ou seja, desde que a onda de calor tem colocado Portugal debaixo de elevadas temperaturas, um contexto que fez disparar o risco de incêndio, 121 pessoas ficaram feridas, duas das quais em estado grave.

A região do Porto continua a ser aquele que contabiliza o maior número de ignições, sempre que aquilo que é expectável, de acordo com o comandante, é "uma tendência de aumento de ignições", também perante aquilo que será uma "continuação do agravamento das condições meteorológicas".

Para contrariar este incremento do número de ignições, André Fernandes sublinhou a "tolerância zero ao uso de fogo" para precaver os “menores danos possíveis” e adotar “comportamentos adequados”. Isto, um dia depois de durante a terça-feira terem-se registado “ignições noturnas” em “pontos de difícil acesso”.