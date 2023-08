O alerta para o fogo foi dado pelas 13:24, tendo-se iniciado em Arcos, freguesia de Rio Mau e Arcos, concelho de Vila do Conde.

Num balanço pelas 23:00, fonte do Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto referiu à Lusa que o incêndio continuava com três frentes ativas, com uma a ceder aos meios.

Devido ao fogo e por precaução, a Autoestrada 7 (A7) entre Vila do Conde e Famalicão está cortada nos dois sentidos.

Fonte do Comando Territorial da GNR de Braga confirmou à Lusa, pelas 23h00, que a A7 ainda se encontrava cortada.

O Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto revelou também que, durante a tarde, quatro bombeiros foram assistidos por exaustão, sendo considerados feridos leves.

De acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 23h00 encontravam-se no local 118 operacionais, apoiados por 39 viaturas.