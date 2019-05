"A aldeia de Marinha de Vale do Carvalho, na freguesia de Troviscal, ainda não tem ao dia de hoje a situação resolvida e as cerca de 20 pessoas que ali habitam continuam sem internet e sem telefone fixo, pelo que têm feito chegar os seus protestos quer junto da Câmara Municipal, quer à Junta de Freguesia, quer à própria Altice, no sentido de se encontrar uma solução e resolver este problema", disse José Farinha Nunes (PSD).

O autarca disse que a questão tem sido discutida com a Altice, operadora que "já resolveu os problemas das telecomunicações de várias dezenas de aldeias afetadas pelos incêndios" rurais de 2017.

Contudo, "ainda falta resolver esta situação na Marinha, aldeia que é a mais pequena em termos populacionais".

Farinha Nunes disse ainda que, "em breve", vai decorrer outra reunião entre o município e a Altice "para ver se se chega a uma solução que seja do agrado de todas as partes", depois de rejeitada pela população uma primeira proposta da operadora de telecomunicações.

"A solução proposta era a instalação de uma antena (comunicações por satélite), mas a mesma não agradou à população porque não resolvia a questão do acesso à internet", afirmou, notando que "aquilo que as pessoas exigem é que a solução vá ao encontro daquilo que tinham antes do incêndio, que era acesso ao telefone e à rede internet".

Contactada pela Lusa, fonte oficial da Altice Portugal confirmou a recusa dos habitantes às soluções via satélite apresentadas, disse que o plano da operadora de infraestruturação com fibra ótica chegará ao Troviscal a seu tempo e reconheceu o direito dos cidadãos ao serviço fixo de telecomunicações.