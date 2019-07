Este é o segundo acidente do género com um avião deste tipo este mês. No dia 3, ocorreu um acidente semelhante durante uma manobra de ‘scooping’ (recolha de água)” no Zêzere, na zona de Trizio, concelho da Sertã, no distrito de Castelo Branco.

Na ocasião, o piloto também saiu ileso, registando-se apenas danos materiais.

O incêndio que lavra na serra de Cachopo, em Tavira, desde as 17:30, mobilizava às 19:30 um total de 128 operacionais, 36 veículos e seis meios aéreos, frisou a fonte do CDOS, indicando que o fogo não está a ameaçar casas, já que "não há indicação de habitações na zona".

No entanto, segundo a mesma fonte, o incêndio "arrancou logo com grande intensidade" e o combate está a ser dificultado pelos acessos à zona de mato e pinhal onde lavram as chamas e pela intensidade do vento.