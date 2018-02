Este artigo é sobre Aveiro . Veja mais na secção Local

A maior parte dos bombeiros do distrito de Aveiro está indisponível para participar no Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais (DECIF) de 2018, enquanto não houver respostas do Governo às reivindicações do setor, foi anunciado esta sexta-feira.