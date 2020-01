As situações mais graves registam-se sobretudo nos estados de Victoria e de Nova Gales do Sul (NSW), bem como na ilha Kangaroo, a sudoeste de Adelaide, no estado do Sul da Austália, de acordo com dados recolhidos pela Lusa junto dos serviços de emergência de bombeiros.

As áreas mais críticas são as zonas montanhosas, na fronteira entre os estados de NSW e de Victoria, onde várias frentes de fogos, algumas das quais com centenas de quilómetros, estão a unir-se, como na região Alpina e em Gippsland, no sul de NSW e na região nordeste de Victoria. A capacidade de resposta dos bombeiros é prejudicada pelos acessos difíceis e pelo vento forte.

Os serviços de emergência do estado de Victoria emitiram já vários alertas para as populações de diferentes localidades para que abandonem de imediato as suas casas. Na página na internet, os alertas de “evacuação imediata” abrangem cerca de 30 localidades e regiões.

Muitos residentes já se deslocaram para localidades consideradas seguras e onde estão instalados serviços de emergência civis e militares, para apoiar as populações afetadas.