O comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, avançou à Lusa que estes quatro Canadair são disponibilizados no âmbito do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, que foi acionado por Portugal no domingo.

Segundo o comandante nacional, os aviões italianos chegam durante a tarde de hoje, mas para já desconhece-se a data de chegada dos Canadair franceses.

O mesmo responsável disse também que os dois aviões pesados anfíbios espanhóis que estavam no país para apoiar o combate aos incêndios no âmbito do Mecanismo Europeu de Proteção Civil deixaram Portugal na segunda-feira devido aos fogos que também se registam em Espanha.

André Fernandes afirmou ainda que os Canadair não vêm com a missão de combater um incêndio específico, tendo sido acionado o Mecanismo Europeu de Proteção Civil “numa perspetiva preventiva”.

No âmbito do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) estão disponíveis 60 meios aéreos, dois dos quais são pesados anfíbios.

O país está desde segunda-feira em situação de contingência devido ao risco elevado de incêndio, que se vai manter até às 23:59 horas de sexta-feira, mas que poderá ser prolongada caso seja necessário.

A situação de contingência, que corresponde ao segundo nível de resposta previsto na Lei de Bases da Proteção Civil, é declarado quando, face à ocorrência ou iminência de acidente grave ou catástrofe, é reconhecida a necessidade de adotar medidas preventivas e ou medidas especiais de reação não mobilizáveis no âmbito municipal.