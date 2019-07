"O incêndio entrou em fase de conclusão às 16:30 e esteve a ser combatido por 142 operacionais, apoiados por 37 viaturas e cinco meios aéreos, tendo um bombeiro sido transportado ao hospital de Vila Franca de Xira por inalação de fumo, para despiste", disse à Lusa o comandante Jorge Gama.

O alerta para as chamas que lavraram em área de mato na freguesia de Santo Estêvão foi dado por populares, segundo a mesma fonte, que apontou os "bons acessos e a prontidão do dispositivo de bombeiros" no teatro de operações como "fatores preponderantes para a rápida resolução deste incêndio".