O concelho de Monchique, no distrito de Faro, é um dos municípios algarvios com maior área florestal e desenvolve há vários anos uma política de “cooperação com outras entidades”, como bombeiros, caçadores, empresários e até funcionários da autarquia, para prevenir ao máximo o número de ignições que resultam em incêndios, afirmou o autarca, Rui André.

A prevenção ao longo do ano, com a colaboração das forças vivas do concelho e reforço de meios em épocas de maior risco, é a estratégia da Câmara de Monchique para evitar incêndios, disse hoje o presidente da autarquia.

Face à onda de calor que afeta o país pelo menos até domingo, com temperaturas máximas acima dos 40º e que na quinta-feira na bateram recordes históricos, a Proteção Civil estendeu o estado de alerta especial relativo aos meios de combate a incêndio aos distritos do Porto, Leiria, Aveiro, Braga, Viana do Castelo e Coimbra.

Por causa da persistência de valores elevados das temperaturas máximas o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) estendeu o aviso vermelho, o mais grave, em 11 distritos de Portugal continental até ao início da tarde de domingo, prevendo para hoje valores acima dos 40 graus em grande parte do território.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o fogo deflagrou cerca das 13:30 na zona da Perna da Negra, tratando-se de um incêndio "complexo", numa zona onde "há muito vento" e cujos acessos "são difíceis".

O presidente da Câmara de Monchique adiantou que, neste momento de risco máximo devido à vaga de calor que atinge Portugal, está “uma equipa permanente de ataque inicial, garantida entre a câmara e os bombeiros”, que é “reforçada com a criação de mais equipas, colocadas em sítios estratégicos” do concelho para uma mais rápida resposta em caso de incêndio.

Rui André destacou a importância da colaboração com associações de caça e produtores florestais “para limpeza de terrenos” e “constituição de equipas de vigilância” e enalteceu o trabalho desenvolvido pelas equipas de sapadores florestais e pelo exército, ao abrigo de um protocolo de colaboração na prevenção e vigilância de incêndios, no qual o concelho algarvio “foi pioneiro” em 2010 e que foi depois “replicado por outros municípios”.

“Nesta altura crítica, reforçamos a vigilância com equipas das câmaras”, disse ainda o autarca, precisando que “há trabalhos que não se podem realizar quando se está em alerta vermelho, como trabalhar com máquinas, e os homens que fazem esses trabalhos são redirecionados para tarefas de vigilância” e permitem criar duas equipas de dois elementos cada.

A colaboração com a população para a criação de faixas de proteção em redor de povoações, casas e estradas é outra vertente do trabalho de prevenção e dá “garantias de que os bombeiros e as equipas de emergência conseguem chegar aos locais necessários”, destacou Rui André.

O autarca falou também da parceria com empresários do concelho proprietários de máquinas de rasto, que permite que elas estejam em locais estratégicos e as equipas de socorro saibam, com exatidão, onde se encontram em cada momento para serem ativadas em caso de incêndio, mediante o pagamento de um valor estabelecido por hora e quilómetro.

“As máquinas de rasto são cada vez mais um meio importante no combate e fizemos, há alguns anos a esta parte, acordo com todos os proprietários de máquinas de rasto do concelho de Monchique, que são oito máquinas, e cujos operadores foram fazer formação de combate a incêndio florestais com máquinas de rasto paga pela câmara. Eles informam-nos cada vez que mexem as máquinas e, quando houver uma ocorrência, sabemos qual é a que está mais próxima do incêndio”, explicou.

O autarca revelou ainda que a câmara estabeleceu uma escala para “serviços municipalizados e proteção civil” para dar uma reação “mais pronta”, sinalizou as dificuldades que o município sentiu para encontrar empresas que façam limpeza de terrenos e destacou a criação de uma equipa própria para retirarem animais em caso de fogo.

“A maior parte das pessoas têm animais em casa, diz-se que os animais são soltos e salvam-se sozinhos, mas a experiência que temos não diz isso e sabemos que muitos deles vão contra o fogo e acabam por morrer. Por isso, criámos esta equipa de evacuação de animais”, justificou.