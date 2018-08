O incêndio na serra de Monchique, Algarve, já atingiu manchas florestais no concelho vizinho de Odemira, Alentejo, onde uma pequena aldeia foi evacuada por precaução, disse hoje à agência Lusa o presidente do município alentejano. A Proteção Civil, em conferência de imprensa, deu conta de 110 deslocados preventivamente na sequência deste incêndio, que mobiliza ainda mais de 700 operacionais.

Segundo José Alberto Guerreiro, presidente do município de Odemira, o fogo "tem andado no limite entre o Algarve e o Alentejo" e queimou "cerca de 30 hectares" na serra de Algares, na Freguesia de S. Teotónio, em Odemira (Beja), contígua à serra de Monchique (Faro).

Como medida de prevenção, no sábado à noite foi evacuada a pequena aldeia de Moitinhas, tendo os cerca de 20 moradores passado a noite no centro sociocultural de Saboia, referiu o autarca.

"Hoje de manhã, o fogo estava a cerca e dois quilómetros da aldeia de Moitinhas", relatou José Alberto Guerreiro, indicando que se trata de uma "zona com bastante eucaliptal, mas pouco habitada e com melhores acessos" do que na zona de Monchique. O autarca avançou ainda que a Proteção Civil deverá instalar um posto de comando no lado do Alentejo, no concelho de Odemira.

O incêndio na serra de Monchique, que deflagrou na sexta-feira na zona da Perna da Negra, estava, cerca das 13:00 de hoje, a ser combatido por 785 operacionais, de 92 duas entidades, apoiados por 204 veículos, 13 meios aéreos, 16 máquinas de rasto e seis pelotões militares, informou a Proteção Civil em conferência de imprensa.

O único reforço que este teatro de operações vai receber nas próximas horas é de uma bateria de 14 máquinas de rasto, que se espera ser determinante para a resolução do incêndio ao longo da noite deste domingo.

Ao todo, 110 pessoas foram deslocadas preventivamente: 79 do Algarve e 31 do distrito de Beja. Até ao momento, 30 operacionais foram assistidos devido a sintomas relacionados com o calor e o fumo,

O quadro meteorológico mantém-se desfavorável para o combate ao incêndio em Monchique, com as temperaturas a manterem-se elevadas, acima dos 40 graus, e uma sensação térmica que pode chegar aos 45 graus, informou a Proteção Civil.

Incêndios: Mais de 1.300 bombeiros combatiam 24 fogos hoje pelas 13:00

Mais de 1.300 bombeiros estavam hoje pelas 13:00 a combater 24 incêndios em Portugal continental, sendo que apenas cinco fogos se encontravam em curso, estando os restantes em fase de resolução ou conclusão.

Segundo a página da Proteção Civil, pelas 13:00 de hoje havia 845 bombeiros a combater cinco incêndios rurais ou florestais em curso: nos concelhos de Monchique, Vila do Bispo, Braga, Santa Maria da Feira e Reguengos de Monsaraz.

O incêndio de Monchique é o que lavra há mais tempo e mobiliza mais meios.

Em todos os incêndios no país estão mobilizadas mais de 370 viaturas e 14 meios aéreos.