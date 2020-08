Este artigo é sobre Santarém . Veja mais na secção Local

O incêndio que lavra no concelho de Abrantes, no distrito de Santarém, desde as 17:24 de hoje, obrigou ao corte da Autoestrada 23, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

PEDRO SOARES BOTELHO / MADREMEDIA