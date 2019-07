“Este apoio surge na sequência de um pedido da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil” devido aos incêndios que lavram desde a tarde de sábado no distrito de Castelo Branco, refere em comunicado o Estado-Maior General das Forças Armadas (EMGFA).

Segundo o EMGFA, os géneros alimentares enviados vão “permitir assegurar a refeição, já a partir do almoço de hoje, a pelo menos 600 pessoas”.

No âmbito do apoio à Proteção Civil, as Forças Armadas já tinham enviado no sábado para Vila de Rei quatro máquinas de rasto, três do Exército com 15 militares, e uma da Força Aérea com mais cinco militares.

Segundo o comunicado, estes meios estão a apoiar as operações para abertura de caminhos que facilitem o trabalho dos operacionais que combatem o incêndio nesta localidade.

O incêndio de Vila de Rei (Castelo Branco), que durante a noite passou também a afetar o concelho de Mação (Santarém), "tem cerca de 60% da sua área dominada", segundo disse esta manhã o Comandante do Agrupamento Centro Sul da Proteção Civil, Belo Morais.