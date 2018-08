A Guarda Nacional Republicana vai aumentar, a partir de hoje, as patrulhas de prevenção de incêndios, com 5.200 militares todos os dias a vigiar as zonas de maior risco devido ao calor elevado.

Distribuídos pela rede nacional de postos de vigia estarão 920 vigilantes 24 horas por dia, além de militares das brigadas territoriais e de investigação criminal empenhados para prevenir incêndios e comportamentos de risco, anunciou a GNR em comunicado. A Guarda apela para não se fumar, fazer lume ou fogueiras em zonas florestais ou agrícolas, não fazer queimadas ou lançar foguetes ou balões de mecha acesa. Tratores, máquinas e transportes pesados não podem circular sem extintor ou sistema de retenção de faúlhas, recorda ainda a GNR. Este ano, a GNR já deteve 81 incendiários, identificou 708 suspeitos e fez mais de 30.000 patrulhas.