Os incêndios que assolam a ilha turística de Rodes levaram as equipas de resgate a realizar "a maior operação de evacuação alguma vez realizada na Grécia". Falam-se em quase 20 mil pessoas retiradas deste local, onde também estão, pelo menos, 19 portugueses.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) confirmou que a embaixada local está a acompanhar o processo e a prestar o apoio aos portugueses nesta ilha grega.

"A Embaixada de Portugal em Atenas acompanha a situação de incêndios florestais que se vive na Grécia e está a prestar todo o apoio necessário aos portugueses, que se encontrem no país e em particular na ilha de Rodes, sejam os que entraram em contacto com a embaixada, como contactando os residentes ou que estão registados naquela secção consular. Para já, a embaixada de Portugal em Atenas está em contacto com 19 portugueses, sendo três residentes no território", referiu o ministério em comunicado.

O SAPO24 entrou em contacto direto com o MNE, para saber mais detalhes sobre o tema, mas, para já, não há mais informações sobre o mesmo.