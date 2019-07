“Estes incêndios tiveram condições meteorológicas muito difíceis, condições orográficas favoráveis à sua projeção, muito rápida e circunstâncias que estão a ser investigadas pelos órgãos de polícia criminal”, afirmou Eduardo Cabrita em declarações aos jornalistas na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, concelho de Oeiras, distrito de Lisboa.

O ministro sublinhou que, “certamente, as autoridades judiciárias darão a devida atenção no momento próprio, dado que se iniciaram cinco incêndios com espaços bastante curtos e que começaram separados por poucos minutos”.

Questionado sobre se terá havido mão criminosa nos incêndios, afirmou que não cabe ao Governo nem à Proteção Civil investigar esta matérias, mas sim aos órgãos de polícia criminal.

“Há sim, apontado por todas as entidades no local, pelos autarcas, pelos comandantes de bombeiros, uma estranheza” de como é que começam entre as 14:30 e as 15:30 cinco incêndios de “dimensão significativa numa zona muito próxima”.