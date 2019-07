Segundo o ministro, o Governo tentou “agilizar uma candidatura”, mas o fundo exige um valor mínimo de danos que não eram cumpridos pelos danos dos fogos de junho, pelo que a candidatura só foi possível após os incêndios de outubro, tendo sido entregue em novembro de 2017 e a decisão da UE tomada em junho de 2018.

“Para o valor que teve de ser reportado para cumprir o acionamento do fundo, identificámos e reportámos danos de 1,5 mil ME, incluindo danos sobre a floresta, as habitações, o parque produtivo, sobre um sem número de danos, incluindo a necessidade de florestação”, disse.

O governante salientou que “a taxa de apoio do fundo é baixa”, fixando para cada região valores de referência que, para a região Centro e Norte, “é de perto de mil ME, o que explica os 50,6 ME” atribuídos.

“O FSUE foi importante, não desprezamos, são mais 50 milhões de euros que vieram em socorro das necessidades de financiamento do nosso plano de reconstrução, mas importa aqui referir que esses 50 ME cotejam com um valor total do nosso plano de reconstrução que atualmente vai em 670 ME, ou seja, o FSUE não representa mais do que 7,5% do total do custo de reconstrução. Portanto, nós não aceitamos que se reduza o plano de reconstrução apenas ao FSUE”, afirmou.

Nelson de Souza salientou que “o fundo não podia responder, em termos legais, à primeira prioridade” estabelecida pelo Governo, que foi a reabilitação do parque habitacional perdido e o restabelecer do parque produtivo.

O relatório sobre a aplicação do FSUE será entregue em julho de 2020.