"Este é um dos poucos pontos verdes na região de Mação, se não o único. O resto ficou tudo queimado", conta, esperando que tudo regresse à normalidade naquela praia, confiante no papel das redes sociais na partilha de imagens e vídeos do estado atual do espaço.

Isabel Farinha, da Sertã, foi com os dois filhos, de cinco e seis anos, até à Praia de Cardigos, e ficou "surpreendida" com o cenário todo verde na envolvente do local.

"Graças a Deus que ficou este bocadinho verde", diz a visitante, de 38 anos, que, apesar de algum descanso depois do incêndio ter sido dado como dominado na terça-feira, mostra-se preocupada com o vento e calor que ainda se fazem sentir na região.

"O mal está feito. Agora é preciso voltar para dinamizar o comércio, porque se não são afetados duplamente, pelos fogos e pela falta de pessoas", realça Nuno Martins, a viver em Lisboa mas com casa na região e que decidiu voltar à Praia do Bostelim, no concelho de Vila de Rei, que também resistiu às chamas.

Outro visitante, a morar em Cascais, decidiu no sábado, "mais ou menos à hora do incêndio", que iria passar as férias com os seus dois filhos por Vila de Rei.

No Parque de Campismo anexo à praia, este residente de Cascais é dos poucos ocupantes, mas sublinha que, apesar de uma envolvente enegrecida, ainda há muita paisagem "bonita" na região e que espera aproveitar os próximos dias para descobrir trilhos, cascatas e praias fluviais.

"Está calmíssimo", nota Isabel Pereira, da Associação para o Desenvolvimento do Turismo e Lazer da Fundada (ADETULF), entidade que gere o Parque de Campismo e Praia do Bostelim.

Apesar de o parque estar quase vazio, Isabel mantém a esperança de que a situação melhore.

"Tenho que manter o otimismo e tenho que continuar confiante", vinca.

O incêndio que deflagrou no sábado em Vila de Rei e afetou também Mação consumiu mais de 9.500 hectares de florestais, segundo o Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais (EFFIS).

(Por: João Gaspar da agência Lusa)