Eram 20:00, quando as chamas começaram a subir a encosta em direção à cidade de Oliveira do Hospital. Pelo caminho, apanharam a queijaria de Paulo Rogério.

Sem água e sem luz, o pastor socorreu-se dos tanques de refrigeração com 300 litros de leite para apagar o fogo que ameaçava a casa e a queijaria e que já lambia um dos tratores.

"Foi com o leite que era para fazer o queijo Serra da Estrela que tive de apagar as chamas. Consegui salvar a casa e a queijaria com 300 litros de leite", disse à agência Lusa Paulo Rogério, de 45 anos, que representa a terceira geração de pastores na sua família.

Apesar de ter salvado a casa, contou 132 ovelhas adultas mortas, com 50 borregos, e mais 140 ovelhas mortas de dois pastores a quem comprava leite. Sobraram cerca de 150, mais os cães Serra da Estrela, que hoje cirandam pachorrentos ao redor da queijaria.

"Com tudo queimado, tudo negro e com os animais que restaram a dar prejuízo [as ovelhas que morreram eram as que estavam a produzir leite para aquela temporada]", Paulo ainda chegou a fazer a mala para se ir embora de Oliveira do Hospital.

Apesar do embate inicial, no dia seguinte arregaçou logo as mangas e improvisou uma cobertura num dos pavilhões onde restavam apenas as paredes.

Esteve parado 36 dias e, pelo meio, valeu-lhe a ajuda de um grupo da Mealhada para comprar mais ovelhas bordaleira.