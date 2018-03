"Recebemos ontem [5 de março] o relatório com as conclusões preliminares. A instituição, através das suas escolas que estiveram ligadas ao processo, a Escola Superior Agrária e a Escola Superior de Tecnologia, vão agora pronunciar-se e [o processo] seguirá os trâmites normais", afirmou hoje à agência Lusa o presidente do IPCB, Carlos Maia.

O presidente do IPCB e o Governo pediram à Inspeção-Geral de Educação e Ciência (IGEC), no dia 14 de setembro de 2017, a abertura de um inquérito à licenciatura de Rui Esteves, que, segundo avançou na altura o jornal Público e a RTP, foi concluída com 32 equivalências num total de 36 unidades curriculares.

Alguns dias depois, Carlos Maia confirmou à agência Lusa a presença de um inspetor na Escola Superior Agrária (ESA) de Castelo Branco e adiantou que lhe foi concedida total liberdade para inspecionar todas as situações.

A IGEC confirmou à Lusa que estava a inspecionar transversalmente todos os casos, isto é, aqueles que a comunicação social tinha denunciado e que o presidente do IPCB já tinha solicitado para serem analisados.