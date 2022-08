O Comandante Nacional da Proteção Civil assegurou esta noite que não houve nenhuma situação "anormal" de risco durante a tarde envolvendo bombeiros a combater os incêndios que deflagram no país. O esclarecimento prende-se com as notícias de que dois grupos na Guarda tinham acionado o botão de emergência e ficado incontactáveis. Foram chamados 17 grupos de reforço para combater o incêndio na Serra da Estrela.

Lusa