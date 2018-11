Autarquias e outras entidades do distrito de Coimbra planeiam plantar 14 mil árvores no âmbito de um projeto-piloto de recolha de sementes de espécies autóctones, anunciou hoje a Câmara de Vila Nova de Poiares.

Durante uma ação de sensibilização e educação ambiental, realizada em Arrifana, naquele concelho, ao abrigo do projeto "Semente para o Futuro", foram recolhidas quase 2.000 sementes, o que permitiu a criação de 67 micromaternidades de árvores.

A iniciativa visa “combater o problema crescente de inexistência a curto prazo de árvores para reflorestar, nomeadamente as extensas áreas ardidas, envolvendo a sociedade civil”, refere a autarquia de Vila Nova de Poiares, cujo executivo é presidido por João Miguel Henriques, do PS.

Em comunicado, apela “à responsabilidade social das empresas e entidades com enfoque ambiental”, realçando a importância de contribuírem também para a sensibilização e a “educação para a cidadania das famílias”.

“O objetivo delineado é chegar à meta das 14 mil plantas, de espécies autóctones como castanheiros, freixos e carvalhos, sendo que nesta primeira ação aderiram já nove entidades”, acrescenta a Câmara Municipal.

Estas entidades, maioritariamente com sede no município de Vila Nova de Poiares, e três famílias, “serão responsáveis pelo cuidado e manutenção das sementes e maturação dos pés de árvores futuramente utilizadas em campanhas de reflorestação”.

Apoiado pelo do Ministério do Ambiente através do Fundo Ambiental, o projeto é promovido pela Dueceira – Associação de Desenvolvimento do Ceira e Dueça, que abrange os municípios de Lousã, Miranda do Corvo, Penela e Vila Nova de Poiares, e está a ser concretizado em parceria com a Activar – Associação de Cooperação da Lousã, ADSCCL – Associação de Desenvolvimento Social e Cultural dos Cinco Lugares, Lousitânea – Liga de Amigos da Serra da Lousã e as quatro autarquias que integram a Dueceira.