“Apesar de não ter feito uma leitura integral do documento, pelo que pude ver este relatório não traz muitas novidades àquilo que já tinha percebido no terreno, e como estive bastante próximo das ações, quer de combate, quer de rescaldo, muitas das conclusões a que este relatório chega eu já tinha percebido”, afirmou Rui André à agência Lusa.

Os dados do relatório que apontam para a causa provável do fogo ser uma linha elétrica, mas ainda não estar definitivamente estabelecida, as demoras na entrega da informação sobre a atuação da GNR por parte da tutela ou a necessidade de auditar as fases de rescaldo e extinção, levam o autarca a pedir que “sejam realmente apurados os erros cometidos, para que se possa corrigir e em situações futuras não voltem a acontecer”.

Sobre a questão de a linha elétrica pode estar na origem do fogo, com o relatório sugere, Rui André lembrou que é uma matéria “ainda em investigação” e considerou “prematuro tirar conclusões”, mas disse que “o maior número de ignições em Monchique é resultante das linhas de energia”.

“A verdade é que a questão das linhas elétricas no nosso concelho tem sido uma situação frequente e que temos falado várias vezes nas nossas reuniões da Comissão de Proteção Civil, e alertado as entidades responsáveis por essa infraestruturas, no sentido de haver um controlo maior do contacto com as árvores, concretamente da baixa tensão”, afirmou.