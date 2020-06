Além do reforço de meios de combate a incêndios, Bruxelas destaca que vai continuar a monitorizar e coordenar os preparativos para a época de incêndios florestais de 2020, apontando que o Centro de Coordenação de Respostas de Emergência — o ‘coração’ do mecanismo europeu de proteção civil — monitorizará os fogos à medida que estes ocorrem e manterá um estreito contacto com as autoridades nacionais do país afetado, e recordando que o servi.

Por outro lado, recorda, o serviço de cartografia de emergência por satélite da UE, o “Copernicus”, também pode ser ativado para cartografar os incêndios florestais que ocorrerem na Europa durante o próximo verão.

Em Portugal, o dispositivo de combate a incêndios florestais voltou a ser reforçado esta semana, com mais de 9.500 operacionais no terreno e 60 meios aéreos disponíveis.

Na quarta-feira, o Governo informou que o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) já tem os 60 meios aéreos previstos para o período de 01 de junho a 15 de outubro, depois do visto do Tribunal de Contas a sete helicópteros ligeiros.

Em comunicado, o Ministério da Defesa informou que os meios aéreos previstos para os períodos mais críticos em termos de incêndios (níveis III e IV do DECIR) estão agora completos, incluindo um helicóptero da Força Aérea, e acrescenta que este é o maior número de meios aéreos operacionais alguma vez disponíveis nesta altura do ano.