Os três partidos independentistas que desde há 14 anos têm maioria no parlamento autonómico e se aliam para viabilizar sempre governos independentistas, deverão eleger este ano cerca de 60 deputados. Para a maioria absoluta são necessários 68.

Trata-se da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC, esquerda, atualmente à frente do governo regional), do Juntos pela Catalunha (JxCat, de direita) e da Candidatura de Unidade Popular (CUP, de esquerda).

Já o Partido Socialista da Catalunha (PSC) deverá superar os 40 deputados e passará a ter o maior grupo parlamentar na assembleia regional. Precisará, no entanto, de acordos com outros partidos – de governo ou parlamentares – para ficar com o poder.