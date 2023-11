De acordo com a BBC, todos os trabalhadores já foram resgatados e estão já nas ambulâncias que se encontram no local. O ministro federal e o ministro de Uttarakhand estão no local a receber os trabalhadores resgatados.

Esta manhã. foi inserido um tubo de aço suficientemente largo para permitir a passagem dos homens. Aos jornalistas presentes, Pushkar Singh Dhami afirmou que este chega até “52 metros dentro do túnel e deverá perfurar [os escombros] a 57 metros (…) A operação de salvamento deverá estar concluída em breve”.

Após vários contratempos, engenheiros militares e os mineiros tiveram de trabalhar manualmente para abrir caminho através da rocha e dos escombros, a fim de desobstruir a última secção para chegar aos homens, que estão presos há 17 dias, quando um deslizamento de terras provocou a derrocada de uma parte do túnel de 4,5 quilómetros que estavam a construir, a cerca de 200 metros da entrada.