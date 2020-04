“Para aliviar as dificuldades do povo, algumas atividades económicas adicionais serão permitidas” a partir de 20 de abril, diz uma diretiva do Ministério do Interior.

O confinamento nacional na Índia está em vigor até dia 03 de maio, num país com 1,3 mil milhões de habitantes.

“As novas diretrizes consolidadas visam abranger os setores da economia que são vitais do ponto de vista do desenvolvimento agrícola e rural”, de acordo com o Governo indiano.

O novo regulamento contempla agricultura, pesca, construção civil e algumas indústrias, que poderão a partir de dia 20 começar a funcionar, embora sob alguns constrangimentos relacionados com medidas de segurança sanitária.

Certos setores essenciais para a economia indiana já estavam teoricamente isentos de medidas de contenção, mas na prática podem enfrentar dificuldades em operar num país que está paralisado há várias semanas.

Também passa a estar permitido o trabalho para profissões como canteiros de obras, sob a égide de um programa nacional mínimo de emprego garantido pelo Governo em áreas rurais, que tenta dar sustento a parte da população com mais dificuldades económicas.