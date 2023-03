Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), o indicador de confiança dos Consumidores aumentou entre dezembro e março, de forma ligeira no último mês, interrompendo o perfil negativo dos três meses anteriores, que culminou, em novembro, no valor mais baixo desde abril de 2020, no início da pandemia da COVID-19. A evolução do indicador no último mês resultou do contributo positivo das perspetivas de evolução futura da realização de compras importantes por parte das famílias.

A situação económica do país e a situação financeira do agregado familiar, assim como as opiniões sobre a evolução passada da situação financeira do agregado familiar registaram um contributo negativo. O saldo das expectativas relativas à evolução futura da situação económica do país diminuiu em março, após ter aumentado nos quatro meses anteriores e de ter atingido, em fevereiro, o valor mais elevado desde fevereiro de 2022.