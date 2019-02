Compete à Central Médica do INEM avaliar depois todos os pedidos de ajuda recebidos, com o objetivo de determinar os recursos necessários e adequados a cada situação.

O tipo de meio a enviar é selecionado de acordo com a situação clínica das vítimas, a proximidade do local da ocorrência e a acessibilidade ao local da ocorrência, refere o organismo.

O 112 encaminha seguidamente para os centros de orientação de doentes urgentes (CODU) do INEM todas as situações que digam respeito a urgências ou emergências médicas.

As 1.393.594 chamadas recebidas nos Centros de Orientação de Doentes Urgentes, para situações de assistência a vítimas de acidente ou doença súbita, significam mais 25.453 chamadas atendidas do que em 2017, referem dados publicados hoje no Portal da Saúde.

O INEM apela para a “colaboração de todos os cidadãos”, aconselhando que em caso de acidente ou doença súbita liguem sempre para o 112 e informem, de “forma simples e clara” a localização exata, o número de telefone do qual estão a ligar, o tipo de situação (doença, acidente, parto, entre outros), número, sexo e idade aparente das vítimas, as queixas e as alterações que observam.

O funcionamento dos CODU é assegurado 24 horas por dia, por equipas de profissionais qualificados – médicos, técnicos de emergência pré-hospitalar e psicólogos – com formação específica para efetuar o atendimento, triagem, aconselhamento, seleção e envio de meios de socorro.

“As perguntas efetuadas pelos profissionais dos CODU são muito importantes para a atuação do INEM, pois visam determinar qual o tipo de emergência e o meio de socorro mais adequado para dar resposta à situação”, salienta o instituto.

No caso de não ser necessário enviar uma ambulância ou qualquer outro meio de emergência, as chamadas são encaminhadas para a Linha do Centro de Contacto do SNS24, que procederá ao aconselhamento adequado à situação.