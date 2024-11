Mais de um quarto das ações dos psicólogos do INEM no terreno foram para travar tentativas de suicídio, segundo dados de 2013, ano em que este serviço de intervenção em crise recebeu um número recorde de apelos. A estes psicólogos – que trabalham 24 horas por dia – chegam chamadas encaminhadas pelos colegas do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM, que identificam a necessidade de intervenção a nível psicossocial, em Lisboa, 01 de maio de 2014. (ACOMPANHA TEXTO). TIAGO PETINGA/LUSA

Lusa