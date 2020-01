A duquesa de Badajoz foi diagnosticada no ano passado com um cancro do cólon, o que a obrigou a submeter-se a uma cirurgia em fevereiro de 2019 e a um tratamento de quimioterapia.

Quando tinha nove anos, em fevereiro de 1946, a tia do atual rei Felipe VI, mudou-se, acompanhando a sua família, para o Estoril, Portugal, onde viveu até se ter casado em maio de 1967 com Luis Gómez-Acebo, numa cerimónia no Mosteiro dos Jerónimos.

Durante os 20 anos que esteve em Portugal, a infanta, que falava português, fez o ensino secundário no Colégio do Sagrado Coração de Lisboa e depois estudou três anos na antiga Escola Superior de Enfermagem de Artur Ravara, em Lisboa.

Segundo a agência EFE, o rei emérito, Juan Carlos, e a rainha Sofia deslocaram-se na terça-feira ao hospital em que estava internada Pilar de Borbón, depois de terem tido conhecimento do estado muito grave em que se encontrava, tendo abandonado a clínica hoje, algumas horas depois de ter sido declarado o óbito.