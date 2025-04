Para assinalar a data, a casa real divulgou nas redes sociais novas fotografias oficiais de Sofia, a pousar nos jardins do Palácio de Zarzuela.

A filha mais nova de Felipe VI e da rainha Letizia, é a segunda na linha de sucessão ao trono espanhol. A sua irmã, princesa Leonor, é a filha mais velha e já está encaminhada na carreira militar, estando neste momento no navio Juan Sebastián Elcano da Marinha, não podendo por isso acompanhar a irmã nas celebrações do seu aniversário.

O 18.º aniversário de Sofia vai ser celebrado no País de Gales, também sem a presença dos pais, que estão em Andaluzia para as comemorações dos 1200 anos da cidade.

Leonor e Sofia frequentaram as mesmas escolas, mas agora dividem-se em caminhos distintos. No ensino secundário, o plano de estudos das princesas tem o custo de propinas anual de 82 mil euros, valor suportado pela renda anual dos reis.

Sofia ainda está a terminar o ensino secundário na UWC Atlantic College, mas espera voltar a Espanha para um ano sabático, em que procurará refletir sobre o que deseja para o seu futuro.

A infanta quer seguir os estudos no estrangeiro, mas a imprensa espanhola refere que será pouco provável que venha a trabalhar no setor privado, uma vez que no passado Elena e Cristina, irmãs de Felipe VI, obrigaram a monarquia espanhola a tomar medidas que evitassem conflitos de interesse.

Entre as hipóteses para os próximos passos da infanta surgem algumas universidades internacionais. Enquanto toma essa decisão, vai cumprindo os compromissos com a família real espanhola.

A última vez que participou numa cerimónia foi no âmbito da entrega dos prémios do Concurso de Fotografia Infanta Sofia, na Galeria de Colecções Reais, mas não chegou a fazer qualquer discurso.