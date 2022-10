A autorização para esta utilização de lotes rotulados em língua estrangeira “mantém a comparticipação pelo Serviço Nacional de Saúde” de 69%, indica uma circular informativa da entidade reguladora nacional hoje divulgada.

A decisão do Infarmed tem em conta que o Inderal, considerado um medicamento fundamental, está em “rutura de stock” no país, uma situação que se pode prolongar até ao início do próximo ano.

“Estas embalagens serão acompanhadas de folheto informativo em português. A prescrição deste medicamento pode ser realizada por DCI (denominação comum internacional) ou por nome comercial (Propranolol Accord)”, adianta a ainda circular do Infarmed.

Em 07 de outubro, o Infarmed anunciou que o Inderal estava esgotado em Portugal, adiantando que a empresa responsável pela sua comercialização estava a desenvolver esforços para antecipar a data de reposição prevista para o início de 2023.

Nessa altura, a entidade reguladora avançou que estava a analisar a possibilidade de utilização de medicamentos rotulados em língua estrangeira e recomendou aos médicos que, sempre que possível, fossem prescritas alternativas terapêuticas ao Inderal, “um anti-hipertensor pertencente à classe dos bloqueadores beta não seletivos cardíacos”.

O Inderal é utilizado para o controle de hipertensão e no tratamento e prevenção do enfarte do miocárdio, da angina, de arritmias cardíacas e enxaqueca.