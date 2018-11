A vogal do Conselho Diretivo da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) Sofia Oliveira Martins comentava uma investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ na sigla em inglês), segundo a qual a regulação ineficiente e a falta de testes em dispositivos médicos estão a provocar mortes e complicações em doentes de todo o mundo.

A investigação conclui que lacunas no controlo de dispositivos médicos - como ‘pacemakers’, implantes mamários, contracetivos ou próteses de anca – provocam cada vez mais complicações, difíceis de quantificar e identificar.

Sofia Oliveira Martins afirmou que “os portugueses podem estar perfeitamente tranquilos”, adiantando que o número de “reportes de incidentes por parte de profissionais de saúde e de utentes, este ano, foram menos de 100”.

Como razões para estes números serem “tão baixos", apontou, por um lado, “alguma subnotificação” e, por outro lado, o facto de estes dispositivos, sobretudo os mais sofisticados, serem colocados em Portugal por “médicos muito especializados”.