O que disseram os especialistas

A incidência de contágios a 14 dias teve regista uma "descida muito significativa". André Peralta Santos, da Direção-Geral da Saúde, foi o primeiro a tomar a palavra para abordar a atual situação epidemiológica no país. O especialista revelou ainda que a incidência do vírus no país é, agora, de 322 casos por 100 mil habitantes. "Todas as regiões portuguesas estão numa fase de descida", incluindo a Madeira. Lisboa e Vale do Tejo é a que tem incidência mais elevada.

Valor do R(t) encontra-se abaixo de 1 em todo o país, revela Baltazar Nunes, do Instituto Nacional de Saúde Doutor. Ricardo Jorge. "Nos últimos cinco dias tem estabilizado em torno de 0,66 e 0,68", acrescentou. A redução do número de novas infeções aumentou com o segundo pacote de medidas, que incluiu o fecho das escolas, defendeu o especialista.

Programa da reunião

Situação epidemiológica no país – com André Peralta Santos, da Direcção-Geral da Saúde (DGS);

Evolução da incidência e transmissibilidade – com Baltazar Nunes, do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA);

Atualização da vigilância de variantes genéticas do novo coronavírus em Portugal – com João Paulo Gomes, do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA);

Resposta em Medicina Intensiva — com João Gouveia, Coordenação da Reposta em Medicina Intensiva;

Controlo da pandemia fase 1: diferentes abordagens – com Carla Nunes, Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa;

Covid-19: momento críticos para atuar — com Henrique de Barros, Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto;

Percepções sociais sobre a covid-19 – com Carla Nunes, Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa;

Ponto de situação do plano de vacinação contra a covid-19 – com Henrique Gouveia e Melo, coordenador da “task force” para o plano de vacinação contra a covid-19 em Portugal.

O que está em cima da mesa

Portugal registou, este domingo, 65 novas mortes atribuídas à covid-19, o número mais baixo desde 28 de dezembro de 2020, e mais 1.186 novos casos confirmados de contágios pelo novo coronavírus, segundo a Direção-Geral de Saúde (DGS).

O número de novos casos registados nas últimas 24 horas não era tão baixo desde 11 de outubro de 2020, dia em que foram diagnosticados 1.090 novos contágios por SARS-CoV-2.

No entanto, logo a 11 de fevereiro, o primeiro-ministro, António Costa, defendeu que será preciso manter o atual confinamento geral "ainda durante o mês de março" e que não era o momento "para começar a discutir desconfinamentos totais ou parciais".

No final da reunião do Conselho de Ministros, António Costa pediu aos cientistas "um esforço de consensualização científica sobre aquilo que devem ser os níveis relativamente aos quais as medidas devem ser adotadas", considerando que a existência de "opiniões diversas" tem gerado confusão na opinião pública.

A mesma ideia foi repetida por Mariana Vieira da Silva na conferência de imprensa sobre as conclusões do Conselho de Ministros da semana passada. A ministra de Estado e da Presidência apontou o "número muitíssimo elevado" de pessoas internadas em cuidados intensivos defendendo que "não é compatível" com a criação de "uma expectativa de um desconfinamento para breve". A dirigente socialista afirmou ainda que o desconfinamento começará pelas escolas, referindo que o Governo já manifestou essa intenção.

O debate e votação da renovação do estado de emergência na Assembleia da República está marcado para quinta-feira à tarde e antes do envio do diploma o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, irá ouvir uma vez mais os nove partidos políticos com assento parlamentar, o que deverá acontecer entre terça e quarta-feira.

O atual período de estado de emergência termina às 23:59 de 1 de março.