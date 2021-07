"No seguimento dos casos de reações adversas (síncope), notificados com a vacina da Janssen, no CVC de Mafra, o Infarmed informa que não foram reportados, até à presente data, suspeitas de defeito de qualidade deste lote noutros centros de vacinação em que o mesmo está a ser utlizado", pode ler-se em nota enviada às redações.

A reação adversa apontada diz respeito à "perda de consciência súbita e breve, seguida de restabelecimento espontâneo".

O Infarmed informou ainda que "decidiu dar início a um processo de investigação da qualidade das unidades remanescentes da vacina naquele local de vacinação, assim como, suspender este lote até as devidas averiguações estarem concluídas".