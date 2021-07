De acordo com uma nota enviada ao SAPO24, "modalidade 'casa aberta' já se encontra disponível para a vacinação de primeiras doses de utentes não estejam agendados, com idade igual ou superior a 40 anos e que não tenham sido infetados com Covid-19 nos últimos seis meses".

Segundo a task force, para ser vacinado, é preciso "dirigir-se ao Centro de Vacinação COVID correspondente ao Centro de Saúde" onde se está inscrito e de acordo com os horários de funcionamento dedicados a esta modalidade de vacinação.

Os horários podem ser consultados aqui.

Ontem, a equipa liderada pelo Almirante Gouveia e Melo reforçou o apelo para que quem já recebeu a primeira dose da Astrazeneca marque a toma da segunda dose. Recorde-se que houve uma antecipação da 2ª dose da vacina da AstraZeneca para um intervalo de 8 semanas — antes eram 12 — relativamente à data da 1ª dose.

Na segunda-feira, a task-force informou que foram administradas um milhão de vacinas aos residentes em Portugal continental entre 5 e 11 de julho, sendo que parte desses números deveu-se ao adiantamento da tomada da segunda dose de Astrazeneca.

Também esta semana passou a ser possível pessoas com 23 anos ou mais agendarem a sua vacinação contra a covid-19.