As pessoas a partir dos 23 anos já podem fazer o autoagendamento que permite marcar a vacinação contra a covid-19. O website já conta com a informação atualizada: colocando uma data de nascimento a partir de 1998 é possível agendar a vacina.

Este processo de autoagendamento permite que os cidadãos selecionem o local e a data em que pretendem ser vacinados, recebendo depois uma mensagem SMS com a confirmação do dia, da hora e do centro de vacinação. A confirmação do agendamento implica que seja enviada resposta ao SMS.