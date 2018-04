O Infarmed solicitou a 200 empresas do setor farmacêutico informações sobre os pedidos de financiamento que vão submeter para novas substâncias ativas, novas indicações e primeiros genéricos e biossimilares para “agilizar a entrada no mercado” de novas tecnologias.

Em comunicado, o Infarmed, a autoridade que regula o setor do medicamento em Portugal, informou que está a definir um mapa com “a inovação que deverá entrar nos próximos dois anos em Portugal”, para o qual foi solicitado a cerca de 200 empresas do setor farmacêutico que enviassem informação sobre os pedidos de financiamento que vão submeter até ao final de 2019.

Estes pedidos referem-se a novas substâncias ativas, novas indicações e primeiros genéricos e biossimilares.

Trata-se do projeto Horizon Scanning que arrancou com o setor do medicamento, embora esteja previsto que venha a ser alargado a outras tecnologias de saúde numa fase posterior.

“A recolha e tratamento, de forma sistemática, de informação de várias fontes sobre a entrada de novas tecnologias de saúde no Serviço Nacional de Saúde (SNS) permitirá uma melhor planificação das atividades”, lê-se no comunicado.