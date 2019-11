“A conferência Portugal Medical Cannabis 2019 pretende trazer os principais e mais conceituados investigadores e médicos internacionais que têm uma larga experiência com canábis medicinal, com o intuito de dar informação e formação aos profissionais de saúde portugueses”, disse à agência Lusa a presidente do OPCM, Carla Dias.

A lei que legaliza o uso de canábis para fins medicinais entrou em vigor há mais de um ano mas os pacientes estão a comprar o óleo de canabidiol através da internet e gostariam de ter acompanhamento médico, alertou Carla Dias.

Todos os dias, o OPCM recebe pedidos de ajuda de doentes, mas não consegue dar resposta porque, apesar de haver “alguns médicos interessados, são precisos muito mais”.

No seu entender, “continua a faltar muita formação, informação e motivação”.

“Infelizmente, ainda existe muito preconceito, ouvimos todos os dias comentários que já não se ouvem lá fora”, lamentou.

Carla Dias adiantou que o OPMC estabeleceu protocolos com a Faculdade de Farmácia de Lisboa e com o Laboratório Militar, que estão a analisar a qualidade dos produtos vendidos pela internet para “dar alguma garantia aos pacientes” enquanto não forem disponibilizados nas farmácias.

A presidente do observatório apontou ainda o aparecimento no mercado de produtos anunciados como sendo à base de canábis, mas que de “canábis têm pouco”: “São produtos de sementes de cânhamo, que apenas têm vestígios de canabinoides, sem qualquer propriedade terapêutica”.