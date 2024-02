O influencer, que usava o nome de Murz no Telegram, revelou recentemente num post que o exército russo perdeu 16.000 soldados durante a captura, no último sábado, da cidade de Avdiivka, no leste da Ucrânia, além de 300 meios terrestres.

Antes da sua morte, Morozov disse que foi pressionado para excluir o post que detalhava o número de vítimas em Avdiivka. O seu corpo foi encontrado terça-feira, de acordo com pessoas próximas ao influencer, salientando que o mesmo terá colocado fim à vida com um tiro, lê-se no The Guardian.

Morozov, refira-se, lutou ao lado de separatistas apoiados pela Rússia no leste da Ucrânia em 2014 e participou da invasão em grande escala da Rússia em 2022.

A Rússia nunca revelou o número de perdas durante a guerra, embora as autoridades ocidentais acreditem que a guerra custou ao país mais de 315 mil soldados mortos e feridos.